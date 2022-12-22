Чи стане тепер завдяки Patriot менше прильотів по інфраструктурі України: відповідь експерта

Роман Світан пояснив, що система ПРО Patriot може працювати і по "Шахедах", але у режимі виявлення.

Завдяки системі ПРО Patriot стане менше прильотів по інфраструктурі України. Принаймні у тому регіоні, де ця система буде розгорнута.

Про це повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання, чи стане тепер менше прильотів по інфраструктурі з появою ЗРК Patriot.

"Стане точно. Принаймні у тому регіоні, де вона (система ПРО Patriot – ред.) буде розгорнута. У неї досить непоганий коефіцієнт зі знищення літальних цілей", - наголосив експерт.

Зважаючи на те, що вартість ракети Patriot - $4 млн, очевидно, ними не будуть збивати іранські дрони, вартістю по $50 тисяч кожен, зазначив журналіст ТСН.

У зв'язку з цим Світан пояснив, як саме система Patriot може працювати по "Шахедах".

"Ну, а з приводу "Шахедів" тих же, Patriot також працюватиме, принаймні, у режимі виявлення: тобто локатори цієї системи будуть їх бачити, Patriot перенацілюватимуть на виконання завдань зі знищення "Шахедів". Patriot (перенацілюватиме – ред.) на ті мобільні комплекси або на ті зенітні установки, які будуть розташовані у певних секторах поразки. Тому Patriot працюватиме в цьому сенсі, як мінімум, і по "Шахедах" у тому числі", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що, за словами глави США Джо Байдена, передавання США Україні ЗРК Patriot, які допоможуть захистити небо від російських ракет, не призведе до ескалації з РФ.

Тим часом у Кремлі заявили, що Patriot, які США нададуть Україні, стануть "законними цілями" для окупантів.

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