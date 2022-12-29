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Білорусь готується до війни - посол України

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Білорусь готується до війни - посол України

Фото: Міноборони Білорусі

Загроза нападу білоруських військ на Україну буде доти, доки армія РФ там, сказав український посол.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що війська РБ та Росії готуються до війни. Втім, як запевняє посол, білоруський диктатор Олександр Лукашенко "опиратиметься цьому до останнього". 

Про це дипломат сказав в інтерв'ю Європейській правді.

"Білорусь готується до війни, і це не секрет. Зокрема, про це неодноразово Лукашенко казав.Питання полягає в іншому – до якої війни готується Білорусь? Офіційні посадовці говорять, що вони збираються захищатися, і ні на кого не збираються нападати", - сказав Кизим.

Він наголосив, що присутність російських військових у Білорусі - це головний ризик. Доки окупаційні війська перебуватимуть на території РБ, доти існуватиме загроза наступу на Україну. 

"Але ви ж розумієте: коли ми говоримо про загрозу з боку Білорусі, то йдеться не лише про білоруську армію. Вторгнення 24 лютого відбулося з території Білорусі, хоча це були російські війська. Тому наявність російських військ на території Білорусі – головний ризик. Я казав це від самого початку: "Скільки там будуть присутні війська РФ, стільки звідти існуватиме загроза", - зауважив він.

Загроза наступу з Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що рівень загрози наступу з боку Білорусі зростає. Але, як запевняє українське військове керівництво, ЗСУ слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зауважує, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Втім, це не в інтересах керівництва республіки. 

Очільник українського розвідки Кирило Буданов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України і не допустить цього.

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