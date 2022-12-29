Роналду відмовився від "космічного" трансферу: відома причина

Португалець отримав пропозицію з Європи.
Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду не перейде в "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє CristianoXtra.
Зазначається, що агент 37-річного португальського форварда Жорже Мендеш перервав переговори з клубом.
За інформацією джерела, футболіст нібито отрима пропозицію від учасника Ліги чемпіонів, а виступи у Європі – пріорітет для Роналду.
"Аль-Наср" пропонував Роналду контракт на 2,5 року. За рік Кріштіану міг отримувати 200 млн євро.
Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.
Кар'єру у новому клубі з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".
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