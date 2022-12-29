Відключення світла: на Миколаївщині зникла електрика

У Миколаївській області у четвер, 29 грудня, застосували аварійне вимкнення електрики.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва повідомив, що в області застосували аварійне відключення електрики через ракетні удари російських терористів.

"Ворог атакує. В Миколаївській області аварійне відключення електроенергії. Зберігаємо спокій! І захисники, і енергетики працюють!", - повідомив мер Миколаєва з посиланням на "Миколаївобленерго".

Ракетні удари 29 грудня

Російські терористи у четвер, 29 грудня, десятий раз атакували українську енергетичну інфраструктуру. За даними військових, окупанти запустили по Україні 69 ракет, з яких 54 - вдалось збити.

Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

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