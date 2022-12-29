Відключення світла: на Миколаївщині зникла електрика

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Миколаївській області у четвер, 29 грудня, застосували аварійне вимкнення електрики.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Мер Миколаєва повідомив, що в області застосували аварійне відключення електрики через ракетні удари російських терористів.
"Ворог атакує. В Миколаївській області аварійне відключення електроенергії. Зберігаємо спокій! І захисники, і енергетики працюють!", - повідомив мер Миколаєва з посиланням на "Миколаївобленерго".
Ракетні удари 29 грудня
Російські терористи у четвер, 29 грудня, десятий раз атакували українську енергетичну інфраструктуру. За даними військових, окупанти запустили по Україні 69 ракет, з яких 54 - вдалось збити.
Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.
Читайте також:
- Ракетний удар РФ по Україні 29 грудня: всі подробиці, фото і відео
- Армія РФ атакувала ракетами Львівщину: є влучання в електропідстанцію
- Ракетна атака на Київ: 40% мешканців міста залишилися без світла