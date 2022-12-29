У Росії прокоментували "бавовну" в Енгельсі: атакував безпілотник

Уламки від БПЛА пошкодили паркан приватного будинку, автомобіль та гараж.

Місцева влада підтвердила вибухи у російському місті Енгельс, які пролунали вранці 29 грудня. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявляє про атаку безпілотника.

Про це російський чиновник написав у своєму Telegram-каналі.

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Він стверджує, що нібито спрацювали системи ППО та збили невідомий об'єкт.

"Системи ППО збили в Енгельському районі БПЛА. Внаслідок падіння уламків пошкоджено паркан приватного будинку, автомобіль та гараж, в одному з будинків вибило вікно на балконі. Інших пошкоджень немає. Люди не постраждали. На місці працюють оперативні служби", - написав він.

Нагадаємо, вранці 29 грудня у російському місті Енгельс, де Росія розміщувала стратегічні бомбардувальники для атак по Україні, пролунали вибухи. У Мережі повідомляли про ймовірну роботу ППО.

Зауважимо, на російській авіабазі "Енгельс" почастішали вибухи. За останній місяць там двічі лунали вибухи. Востаннє "бавовна" сталася у ніч проти 26 грудня. У Міноборони РФ тоді заявили, що загинули трьоє російських військових, але техніка нібито не постраждала.

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