В России прокомментировали "хлопок" в Энгельсе: атаковал беспилотник

Местные власти подтвердили взрывы в российском городе Энгельс, прогремевшие утром 29 декабря. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявляет об атаке беспилотника.

Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале.

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Он утверждает, что якобы сработали системы ПВО и сбили неизвестный объект.

"Системы ПВО сбили в Энгельском районе БПЛА. В результате падения обломков поврежден забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы", — написал он.

Напомним, утром 29 декабря в российском городе Энгельс, где Россия размещала стратегические бомбардировщики для атак по Украине, раздались взрывы. В Сети сообщали о возможной работе ПВО.

Заметим, на российской авиабазе "Энгельс" участились взрывы. За последний месяц там дважды раздавались взрывы. В последний раз "хлопок" произошел в ночь на 26 декабря. В Минобороны РФ тогда заявили, что погибли три российских военных, но техника якобы не пострадала.

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