Как самостоятельно увеличить размер пенсии: разъяснение ПФУ

Что нужно сделать, чтобы увеличить уже назначенную пенсию, читайте в материале ТСН.ua

Размер пенсии зависит от зарплаты, которую получал гражданин, и от наличия и продолжительности его страхового стажа. Как увеличить размер уже начисленной пенсии, рассказали в ПФУ

Если хватает страхового стажа, каждый украинский может выйти на пенсию по возрасту.

Если в Пенсионном фонде (в Реестре застрахованных лиц) есть полная информация о трудовом стаже украинца, и этого стажа хватает для получения пенсии, то пенсия по достижении 60-летнего возраста ему назначается автоматически.

Если же в Реестре нет всех сведений о трудовом стаже, а в большинстве случаев их нет или их не хватает, то эти сведения нужно подать. Это можно сделать до достижения пенсионного возраста, а когда пенсионный возраст наступит, нужно будет только подать заявление о назначении пенсии.

Увеличить размер пенсии можно путем отсрочки выхода на заслуженный отдых.

Чтобы отсрочить пенсию, нужно еще до достижения пенсионного возраста сообщить об этом органы ПФУ. Ведь если в Реестре есть полные сведения о страховом стаже, и заявления по отсрочке пенсии не будет, то ее выплату назначат с 60 лет автоматически.

Если в Реестре нет всех сведений о страховом стаже, и человек не обращается за назначением пенсии, то считается, что он изъявил желание отсрочить выход на пенсию.

Чтобы увеличить размер пенсии, нужно не только ее отсрочить, но и обязательно официально работать после достижения пенсионного возраста. Только в таком случае ваша отсроченная пенсия будет ежемесячно прирастать.

Как будет расти отсроченная пенсия

на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев,

на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

То есть, если вы вышли на пенсию по возрасту через год, за этот период ваша расчетная пенсия вырастет на 0,5% х 12, то есть на 6%. Если отсрочите пенсию на 5 лет, ваша пенсия увеличится на 0,5% х 60, то есть на 30%.

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