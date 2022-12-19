Корабль ВМС Таиланда затонул во время шторма: более 30 моряков пропали без вести

10 членов экипажа пропавшего корабля были найдены и спасены с моря патрульным катером Pattaravarin 88 и один погиб. Также сообщается, что во время шторма затонуло грузовое судно.

Корабль ВМС Таиланда затонул во время шторма в Сиамском заливе поздно вечером в воскресенье. 31 моряк пропал без вести.

Об этом сообщает The Bangkok Post.

Сообщения нескольких СМИ о том, что 10 пропавших без вести найдены, а один мертвый, военно-морские силы опровергли. Оказалось, что во время шторма затонуло не одно судно. Сообщается, что выжившие и нашедшие патрульный катер военнослужащие были членами экипажа грузового судна.

2) HTMS Sukhothai бежать от Банг-Сапана в Prachuab Khiri Khan в 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/aj7uN0rM1x — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 19, 2022

HTMS Sukhothai, корвет класса Rattanakosin, затонул во время шторма у побережья Прачуапкхири-Хана.

Корвет осуществлял патрулирование примерно в 20 морских милях от берега района Банг Сапхан провинции Прачуапкхири Хан. Во время шторма его ударили высокие волны, он наклонился примерно на 60 градусов к правому борту и морская вода вылилась в корабль.

В сообщении ВМС и заявлении правительства Таиланда опубликованном в 7 утра в понедельник, 19 декабря, указано, что количество спасенных офицеров составляет 75 из 106 находившихся на борту, 31 военное по состоянию на полдень все еще считается пропавшим без вести.

Однако позже стало известно, что 10 членов экипажа пропавшего корабля были найдены и спасены с моря патрульным катером Pattaravarin 88, однако один военный погиб.

3) HTMS Sukhothai бежать от Банг-Сапшана район в Прачуабе Khiri Khan в 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/T4GwJAtZW2 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 19, 2022

Sukhothai эксплуатировался почти 36 лет. Он был оборудован для противовоздушной обороны, морского боя и противолодочных операций.

По словам ВМС Таиланда, во время шторма затонуло не одно судно. Подробности относительно другого судна неизвестны. По данным The Bangkok Post, это был грузовой Anuphum.

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