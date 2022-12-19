Почему пропадает мобильная связь и Интернет при отключении света

При отключении света мобильная связь несколько часов работает, а доступ к сети Интернет работает с отметкой 4G, затем только 3G и Интернет 2G EDGE.

Это связано с тем, что оборудование из которого состоит базовая станция мобильной связи не работает без электричества. Когда свет выключается, сигнал слабеет, а затем вообще исчезает. Это касается как Интернета, так и связи.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Аккумулятора хватает ненадолго из-за нагрузки

Базовые станции оборудованы резервными источниками питания. Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Если батарея потратила заряд, ей нужно длительное время для подзарядки.

Мобильные операторы отключают часть оборудования

Существенная нагрузка на сеть уменьшает срок автономной работы. В частности, для обеспечения мобильного интернета стандарта 4G базовые станции используют больше электроэнергии. Поэтому во время блэкаутов мобильные операторы отключают часть оборудования (например, отдельные частотные диапазоны или стандарты), чтобы предоставлять приоритет голосовым услугам связи.

Лучше пользоваться SMS и мессенджерами

В период блекаута лучше пользоваться услугами SMS и мессенджеров, поглощающих меньше ресурсов, чем мобильный интернет. Не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения и другой "тяжелый" контент при таких обстоятельствах лучше не передавать, ограничитесь базовым функционалом.

Привычный режим работы мобильного Интернета возобновляется сразу после стабилизации электроснабжения.

Национальный роуминг

В случае потери связи в сети оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell и 3mob. Инструкцию по подключению нацроуминга можно посмотреть по ссылке.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще сложнее. Самая сложная ситуация с отключениями света сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах.

Читайте также: