Ольга Фреймут умилила Сеть редким видео с 5-летней дочерью у новогодней елки

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась редкими кадрами с младшей дочерью Евдокией.

На своей странице в Instagram знаменитость поздравила своих подписчиков с днем святого Николая, а к поздравлениям добавила архивное видео с дочкой.

5-летняя Евдокия в розовом платье у новогодней елки спела известную песенку "Ой кто Николая любит...". Кадры были сделаны еще в прошлом году до начала полномасштабной войны в Украине.

"Николай никого не оставит, защитит, подарит радость и победу Украине! С праздником, родные украинцы. Где бы вы сейчас ни были, помните, что мы благословенная нация. Поздравление всем от Евдокии. Видео из Киева до войны", — написала Фреймут.

Как ранее рассказывала Ольга Фреймут во время войны, она уехала в Великобританию и работает в местном издании, в котором освещает войну в родной стране.

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