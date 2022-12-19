"Очень высокий риск": разведка Молдовы предупреждает об угрозе вторжения РФ в 2023 году

Россия может в следующем году напасть на Молдову, подчеркнул глава молдавской разведки.

Россия планирует вторгнуться в Молдову в 2023 году, а реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

Об этом заявил руководитель Службы информации и безопасности Молдовы (главная разведывательная спецслужба этой страны) Александру Мустяце, передает TVR Moldova.

"Вопрос не в том, осуществит ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: будь то в начале года, в январе, феврале или позже, в марте, апреле", — сказал глава молдавской. спецслужбы.

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По его информации, Россия намерена "идти дальше", чтобы создать коридор с непризнанной Приднестровской республикой, территория которой является суверенной частью Молдовы.

"Тогда мы можем сказать, что да, они намерены прийти сюда. Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", — добавил Мустяце.

Глава молдавской спецслужбы также добавил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в Кобасной (Приднестровье), охраняется россиянами на максимальной мощности. Одной из гипотез есть использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

Отметим, что на этом складе, по разным оценкам, могут находиться от 19 тысяч до 21,5 тыс. тонн боеприпасов.

Напомним, в августе бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Россия перебрасывает небольшие группы военных в Приднестровье. В НАТО тем временем уверяли, что у РФ нет военного потенциала для вторжения в Молдову через непризнанное Приднестровье.

По информации военного эксперта Олега Жданова, ротация российских военных в непризнанном Приднестровье происходит под видом туристов, которые попадают в Молдову через европейские страны.

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