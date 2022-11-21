Решится ли Украина "зачистить" Приднестровье: Жданов взвесил все "за" и "против"

Жданов провел аналогию с недавними действиями Турции, нанесшей удар по курдским позициям в Ираке и Сирии.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, может ли Украина нанести превентивный удар по непризнанному Приднестровью, где сосредоточена российская группировка войск.
Об этом он рассказал в своем youtube канале.
Жданов провел аналогию с недавними действиями Турции, нанесшей удар по курдским позициям в Ираке и Сирии в ответ на теракт в Стамбуле.
"Турция свой удар со всеми согласовала. В том числе и с Башаром Асадом. И Ирак не сильно возражает против турецких ударов, потому что курды для иракского руководства представляют угрозу", – сказал он.
Эксперт не исключает, что президент Зеленский мог обсудить возможность нанесения ударов по Приднестровью с президентом Молдовы Майей Санду во время ее визита в Киев в июне этого года.
"Вполне возможно. Мы не знаем содержания переговоров двух президентов. Но Молдова не может или не хочет делать нам такое предложение. А мы не торопим события. Нам второй фронт тоже не нужен. Там ситуация стабильная. Никого не вербуют и сидят пока тихо. Мы вынуждены держать на этом направлении определенное количество войск. Но обострения ситуации нет. Выйдем на границы 1991 года — возможно, тогда Молдова "созреет" обратиться к нам за помощью по решению Приднестровского вопроса", — отметил Жданов.
Напомним, что в Молдове сторонники пророссийской партии устраивают антиправительственные протесты.
Кроме того, РФ применяет воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по Украине. На территории самой Молдовы рухнули обломки российской ракеты. Однако Кишинев ограничился лишь высказыванием протеста в адрес РФ и выслал дипломата РФ.
ТСН.ua писал, действительно ли Путин решил использовать Приднестровье, чтобы открыть против Украины еще и третий фронт в дополнение к белорусскому.