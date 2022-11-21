Решится ли Украина "зачистить" Приднестровье: Жданов взвесил все "за" и "против"

Жданов провел аналогию с недавними действиями Турции, нанесшей удар по курдским позициям в Ираке и Сирии.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, может ли Украина нанести превентивный удар по непризнанному Приднестровью, где сосредоточена российская группировка войск.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

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Жданов провел аналогию с недавними действиями Турции, нанесшей удар по курдским позициям в Ираке и Сирии в ответ на теракт в Стамбуле.

"Турция свой удар со всеми согласовала. В том числе и с Башаром Асадом. И Ирак не сильно возражает против турецких ударов, потому что курды для иракского руководства представляют угрозу", – сказал он.

Эксперт не исключает, что президент Зеленский мог обсудить возможность нанесения ударов по Приднестровью с президентом Молдовы Майей Санду во время ее визита в Киев в июне этого года.

"Вполне возможно. Мы не знаем содержания переговоров двух президентов. Но Молдова не может или не хочет делать нам такое предложение. А мы не торопим события. Нам второй фронт тоже не нужен. Там ситуация стабильная. Никого не вербуют и сидят пока тихо. Мы вынуждены держать на этом направлении определенное количество войск. Но обострения ситуации нет. Выйдем на границы 1991 года — возможно, тогда Молдова "созреет" обратиться к нам за помощью по решению Приднестровского вопроса", — отметил Жданов.