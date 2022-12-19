Як самостійно збільшити розмір пенсії: роз'яснення ПФУ

Що потрібно зробити, щоб збільшити вже призначену пенсію, читайте в матеріалі ТСН.ua

Розмір пенсії залежить від зарплати, яку отримував громадянин та від наявності та тривалості його страхового стажу. Як збільшити розмір вже нарахованої пенсії, розповіли у ПФУ

Якщо вистачає страхового стажу, кожний українець може вийти на пенсію за віком.

Якщо у Пенсійному фонді (у Реєстрі застрахованих осіб) є повна інформація про трудовий стаж українця, і цього стажу вистачає для отримання пенсії, то пенсія після досягнення 60-річного віку йому призначається автоматично.

Якщо ж у Реєстрі немає всіх відомостей про трудовий стаж, а в більшості випадків їх нема, або їх не вистачає, то ці відомості треба подати. Це можна зробити до досягнення пенсійного віку, а коли пенсійний вік настане, потрібно буде лише подати заяву щодо призначення пенсії.

Збільшити розмір пенсії можна шляхом відстрочення виходу на заслужений відпочинок.

Щоб відстрочити пенсію потрібно ще до досягнення пенсійного віку повідомити про це органи ПФУ. Адже якщо у Реєстрі є повні відомості про страховий стаж, і заяви щодо відстрочення пенсії не буде, то її виплату призначать з 60 років автоматично.

Якщо в Реєстрі немає усіх відомостей про страховий стаж, і людина не звертається за призначенням пенсії, то вважається, що вона виявила бажання відстрочити вихід на пенсію.

Для того, щоб збільшити розмір пенсії, потрібно не лише її відстрочити, але й обов'язково офіційно працювати після досягнення пенсійного віку. Лише в такому випадку ваша відстрочена пенсія щомісяця приростатиме.

Яким чином зростатиме відстрочена пенсія

на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців,

на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо ви вийшли на пенсію за віком через рік, за цей період, ваша розрахункова пенсія зросте на 0,5% х 12, тобто на 6%. Якщо відстрочите пенсію на 5 років, ваша пенсія збільшиться на 0,5% х 60, тобто на 30%.

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