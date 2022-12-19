Війна в Україні ведеться на чотири фронти: які і що потрібно для перемоги

Війна в Україні ведеться щонайменше на чотири фронти. Кожен може стати вирішальним.

Про це пише Карстен Фрііс, старший науковий співробітник Норвезького інституту зовнішньої політики в колонці для норвезької газети Aftenposten.

На його переконання, наслідки війни в Україні, розпочатої Путіним, залишать глибокі сліди в Європі та світі для наступних поколінь.

Фрііс вказав, що росіяни ведуть війну проти українців на чотирьох фронтах, кожен з яких має надважливе значення і програвши на одному, є ризик, що РФ здобуде перевагу.



"Тому нам важливо розуміти, що ця війна відбувається не лише на території півдня та сходу України. Вона ведеться щонайменше на чотирьох фронтах, кожен з яких може мати вирішальне значення для результату війни", - акцентував експерт.

Карстен Фрііс називає такі фронти:

Поле бою . Перший і найочевидніший — це, звичайно, фронт на полі бою.

. Перший і найочевидніший — це, звичайно, фронт на полі бою. Люди . Другий фронт – це український народ.

. Другий фронт – це український народ. Захід . Третій фронт – Захід і західна єдність.

. Третій фронт – Захід і західна єдність. Кремль. Четвертий фронт — Кремль і Москва/еліти та росіяни.

Говорячи про другий фронт, автор пояснює, що російська стратегія останніх тижнів полягала в терористичному бомбардуванні цивільної інфраструктури, щоб українське населення страждало в зимові місяці.

"Ідея повинна полягати в тому, що українці відмовляться від боротьби через розчарування або звинувачуватимуть власну владу. Можливо, президент Росії Володимир Путін теж сподівається створити нові хвилі біженців у Європі. Поки що мало доказів того, що ця стратегія працює. Також немає ознак втоми від війни і бажання мирних переговорів, наприклад. Розпочати мирні переговори зараз означало б поступитися Путіну територіями ", - констатує експерт.

Щодо Заходу, на думку Фрііса, Росія намагалася розділити країни від моменту першого вторгнення в 2014 році. За його словами, Путін сподівається, що високі ціни на газ і електроенергію змусять політичних лідерів відступити, бо політичним лідерам Європи буде складно підтримувати єдність. Водночас Фрііс наголошує, що вони продемонстрували напрочуд велику єдність.

"Операції впливу, цифрові операції, використання економічних інструментів, вбивства, тиск і брехня були частиною репертуару... Проте від лютого цього року Європа та Сполучені Штати як ніколи об’єднані", - наголосив він.

Щодо ситуації всередині Кремля, то попри різні заяви, на думку Фрііса, "нічого не вказує на те, що позиція Путіна перебуває під загрозою як з вулиці, так і всередині Кремля".

"Результат кривавого вторгнення Росії в Україну може бути вирішений на всіх цих чотирьох фронтах. У той же час те, що відбувається на полі бою, все ще є найважливішим, також і для результатів на інших фронтах. Якщо Україна програє на найважливішому фронті, то неважливо, чи єдиний Захід, чи залишиться українська воля до боротьби", - пояснює експерт.

Підсумовуючи він пояснив, щоб уникнути цього, абсолютно важливими для результату війни є постійна єдність Заходу та підтримка озброєння у формі важкої та далекобійної зброї.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що раніше весни – літа у нас навряд чи буде таке свято як перемога. Але, за його словами, "воно обов'язково буде на нашій вулиці".

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