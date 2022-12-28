Настя Каменских и Потап впервые появились на людях вместе после слухов о разводе

Украинская певица Настя Каменских и ее муж, рэпер и продюсер Потап развеяли слухи о своем разводе.

Так, недавно супруги побывали на рождественской вечеринке своей подруги, бизнесвумен Кристины Хроновской. О мероприятии Кристина рассказала в сторис своей страницы в Instagram.

На видео, которыми поделилась Хроновская, видно, как Потап и Настя вместе исполняют легендарную "Червону руту". Каменских нежно обнимает мужа за плечи и всячески уделяла ему знаки внимания.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/hrystia

Эта вечеринка была организована в тематическом, украинском стиле, и, скорее всего, была благотворительной. Хроновская не стала уточнять. На мероприятие Настя пришла в хкрасивой вышиванке и кожаных брюках, а вот Потап отдал предпочтение total black.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/hrystia

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/hrystia

Отметим, что это был первый выход звездной пары в свет вместе за последнее время. В Сети стали распространяться слухи о вероятном разводе Потапа и Насти. Фанаты начали переживать, что влюбленные прекратили постить общий контент в соцсетях и в каком-то положительном контексте вспоминать друг друга, что натолкнуло их на печальное мнение.

Напомним, что Потап и Настя Каменских в мае 2019 года под Киевом отыграли роскошную свадьбу. А перед этим, в 2017 году, влюбленные лишь вдвоем обменялись клятвами в Лас-Вегасе.

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