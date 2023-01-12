13 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 13 січня, в православному календарі — день пам’яті преподобної Меланії Римлянки. Народилася вона в Римі в родині багатих і знаменитих батьків. Дівчина не хотіла виходили заміж, але батьки її не послухали і видали силоміць. Меланія вирішила переконати свого чоловіка, що вони повинні жити, як брат із сестрою. Спочатку він не послухався, але після смерті їхнього сина жінка сказала, що сам Господь веде їх до цього. Чоловік погодився на умови Меланії. Тому весь свій час вони проводили в молитвах та пості. Продали всі свої цінності, а заощадження витрачали на те, щоб викупати полонених християн та допомагати нужденним.

Меланія Римлянка одразу стала прикладом для інших дівчат, які хотіли своє життя присвятити Богу. Навіть іудеї та язичники під впливом подружжя приймали християнство. Щоночі дівчина молилася і згодом почала подорожувати святими місцями. В одному з таких вона і залишилася. Юнаки й дівчата, які теж хотіли вести сподвижницьке життя, прийшли разом зі святою. Там вони заснували обитель. В поважному віці Меланія отримала від Господа дар чудотворення. А померла у віці 87 років.

На честь преподобної в народі 13 січня називають Маланкою. А також проводять Щедрий вечір, сідаючи всією родиною до стіл.

Прикмети 13 січня

Народні прикмети 13 січня / Фото: Pexels

високо зійшло сонце — садові культури добре вродять;

ніч проти 14 січня тиха — не передбачається жодних бід;

на деревах багато інею — буде багатий урожай меду й зерна.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що на Маланку краще не позичати грошей. Існувало повір'я, що інакше весь рік проведеш у боргах. Також не варто лаятися і сваритися, бо конфлікт може затягнутися.

Що можна робити завтра

Обов'язково впустіть цього дня щедрувальників, вони побажають гарного Нового року. Якщо ви не відкриєте таким людям двері, можете накликати на себе біду. А ще серед наших предків існувала думка, що дитина, яка народилася 13 січня, зможе передбачати майбутнє.

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