Астрологічний прогноз на 13-14 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 22-й день, який триватиме майже дві календарні доби, у будь-якій ситуації необхідно виявляти терпіння, врівноваженість та мудрість, яку дають не так знання, як життєвий досвід.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: синій сапфір, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: до фізичних навантажень необхідно підходити з обережністю – велика ймовірність переломів, вивихів та розтягувань.

Харчування дня: можна влаштовувати святкові застілля, але водночас налягати не стільки на тваринну, скільки на рослинну їжу.

Стрижка дня: час сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричні трактати та духовні праці.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть показати людині, які перешкоди стоять його шляху до заповітної мети, що він собі поставив.

Табу дня: не можна використовувати чужі таємниці на шкоду її власнику.

Ангел-охоронець дня: Ергіба – дарує талан та везіння у всіх сферах діяльності людини.

Афоризм дня: "Раніше я слухав слова людей і вірив у їхні справи, тепер я слухаю слова людей і дивлюся на їхні справи" (Конфуцій).

Читайте також: