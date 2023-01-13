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Астрологический прогноз на 13-14 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13-14 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в 22-й день, который продлится почти двое календарных суток, в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, которую дают не столько знания, сколько жизненный опыт.

Символ дня: Золотой ключик. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма. 

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс. 

Болезни дня: к физическим нагрузкам необходимо подходить с осторожностью – велика вероятность переломов, вывихов и растяжений. 

Питание дня: можно устраивать праздничные застолья, но налегать при этом не столько на животную, сколько на растительную пищу. 

Стрижка дня: время благоприятно для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические трактаты и духовные труды. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил.

Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред ее обладателю.

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит удачу и везение во всех сферах деятельности человека. 

Афоризм дня: "Раньше я слушал слова людей и верил в их дела, теперь я слушаю слова людей и смотрю на их дела" (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
332
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