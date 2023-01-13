Астрологический прогноз на 13-14 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 22-й день, который продлится почти двое календарных суток, в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, которую дают не столько знания, сколько жизненный опыт.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: к физическим нагрузкам необходимо подходить с осторожностью – велика вероятность переломов, вывихов и растяжений.

Питание дня: можно устраивать праздничные застолья, но налегать при этом не столько на животную, сколько на растительную пищу.

Стрижка дня: время благоприятно для стрижки.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические трактаты и духовные труды.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил.

Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред ее обладателю.

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит удачу и везение во всех сферах деятельности человека.

Афоризм дня: "Раньше я слушал слова людей и верил в их дела, теперь я слушаю слова людей и смотрю на их дела" (Конфуций).

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