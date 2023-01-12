13 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 13 января, в православном календаре день памяти преподобной Мелании Римлянки. Родилась она в Риме в семье богатых и знаменитых родителей. Девушка не хотела выходить замуж, но родители ее не послушали и выдали насильно. Мелания решила убедить мужа, что они должны жить как брат с сестрой. Сначала он не повиновался, но после смерти их сына женщина сказала, что сам Господь ведет их к этому. Муж согласился на условия Мелании. Поэтому все свое время они проводили в молитвах и постах. Продали все свои ценности, а сбережения тратили на то, чтобы искупать пленных христиан и помогать нуждающимся.

Мелания Римлянка сразу стала примером для других девушек, которые хотели свою жизнь посвятить Богу. Даже иудеи и язычники под влиянием супругов принимали христианство. Каждую ночь девушка молилась и впоследствии начала путешествовать по святым местам. В одном из таких она и осталась. Юноши и девушки, тоже хотели вести сподвижническую жизнь, пришли вместе со святой. Там они основали обитель. В престарелом возрасте Мелания получила от Господа дар чудотворения. А умерла в возрасте 87 лет.

В честь преподобной в народе 13 января называют Маланкой. А также проводят Щедрый вечер, садясь всей семьей за стол.

Приметы 13 января

Народные приметы 13 января / Фото: Pexels

высоко взошло солнце – садовые культуры хорошо уродят;

ночь на 14 января тихая — не предвидится жоджных бед;

на деревьях много инея — будет богат урожай меда и зерна.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что на Маланку лучше не занимать деньги. Существовало поверье, что иначе весь год проведешь в долгах. Также не стоит ругаться и ссориться, потому что конфликт может затянуться.

Что можно делать завтра

Обязательно упустите в этот день щедрователей, они пожелают хорошего Нового года. Если вы не откроете таким людям дверь, можете навлечь на себя беду. А еще среди наших предков было мнение, что ребенок, родившийся 13 января, сможет предвидеть будущее.

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