Гороскоп на 2023 год для Стрельцов по картам Таро

Карты Таро можно назвать маленькой моделью мира. До сих пор неизвестно, кто был их творцом. Бревна Таро появились еще в Средневековье и до сих пор смущают разум людей: и для того, чтобы просто погадать, и как инструмент психологии.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2023 года для Стрельцов "Семерка кубков"

В течение года Стрельцов наполнит мечтательность, желание угождать своим слабостям, но одновременно перед вами предстанут новые возможности. Однако вам будут мешать отсутствие организованности, строительство воздушных замков и завышенные ожидания от отношений. Не будут добавлять позитива лень и отсутствие инициативы. Теперь не стоит думать, что вы все преодолеете. Но свой "кусок пирога" вы таки получите. Хотя в то же время не стоит поддаваться иллюзиям.

Сейчас у вас так много возможностей, что вы не можете сделать верный выбор. Если хотите большего, то не плывите по течению. Не придумывайте себе излишних талантов. Сейчас вы бросаетесь удовлетворять свои желания, однако лучше определиться, что вам действительно нужно в отношениях. Также эта карта предостерегает вас попасть в свои иллюзорные ловушки. Стройте планы, а не зависите от капризов судьбы.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2023 года для Стрельцов "Шестерка жезлов"

Эта карта рассказывает о гордости, победе, награде и признании. Она сообщает о получении наград, хороших новостях, завершении тяжелого труда. В то же время она свидетельствует о том, что гордость иногда мешает смотреть вам в глаза, а желание заставить всех подстраиваться во время не добавляет вам бонусов.

"Шестерка жезлов" часто сообщает о триумфе. Но вызов состоит в том, что, когда мы победили, достались вершины или стали лучшими в своем деле, то себялюбие может занести нас чуть дальше реальности. Также победы могут быть иллюзорными, поэтому следует соблюдать осторожность.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2023 года для Стрельцов "Тройка кубков"

Эта карта Таро сообщает о дружбе и плодородии. Успех возможен только в приятном окружении. Для реализации своих идей ищите друзей и команду единомышленников. Ожидайте подарков судьбы и успешного завершения трудного дела. Делитесь своим оптимизмом с другими. Наслаждайтесь дружбой.

Осознайте, как вы относитесь к любой группе людей и проработайте это чувство внутри.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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