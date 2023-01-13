Гороскоп на 2023 год для Козерогов по картам Таро

Карты Таро — одно из средств предсказания судьбы, окутанное разными легендами и мифами. Есть версия, что карты Таро происходят из Древнего Египта, а кто-то считает, что их придумали ромы. Но на самом деле карты Таро появились в Среднегодовой Европе, а позже трансформировались в эзотерическую практику. Предлагаем вам узнать больше о том, что же, возможно, ждет Козерогов 2023 с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2023 года для Козерогов "Двойка жезлов"

Сердечные дела в 2023 году для Козерогов: эта карта Таро советует быть дипломатическими, но не сильно связывать себя цепями любви. Будьте открыты в своем решении. Попытайтесь помедитировать и поразмышлять над тем, почему вы в отношениях иногда ведете себя нейтрально, что забываете об обязанностях и теряете интерес к партнеру.

Подумайте, как вы можете вдохновлять друг друга. Также помните о том, что раньше нужного времени с точки зрения вселенной ничего не решится. В лучшем случае все станет на свои места, но есть значительный риск развития патовой ситуации. Эта карта Таро говорит и о том, что партнеры должны преодолеть свой страх и озвучить дальнейшие намерения об отношениях, чтобы заложить тем самым крепкий фундамент для развития.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2023 года для Козерогов "Четверка мечей"

2023 год в сфере работы для Козерогов ознаменуется затишьем. Вам стоит немного нажать на тормоза. Сделайте паузу, как говорится в рекламе. На работе вам необходимы силы для рывка, но не стоит его делать во время бессилия. Помилуйте себя, пока снова не накопите силы. Во время периода затишья следует поразмышлять над тем, а что же привело вас к такой ситуации? Что поможет вам лучше отдохнуть?

С креативными идеями тоже лучше подождать до лучших времен. Однако не воспринимайте это как время кризиса. Лучше попробуйте в этот период относиться к себе с любовью, создать комфортное место для работы, найти ресурс для будущего получения новых вершин.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2023 года для Козерогов "Восьмерка кубков"

Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь. Так можно описать 2023 год для Козерогов с точки зрения карт Таро.

Для того чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой "трясины". И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество – это страх, прочитавший молитву.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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