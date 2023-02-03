4 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 4 лютого, в православному календарі — день пам’яті святого апостола Тимофія. Він був апостолом від 70-ти та учнем апостола Павла. Також став першим єпископом на Ефесі. Тимофія вважають одним із навідданіших та найвірніших послідовників, тому що він, незважаючи на свій молодий вік, всі доручення свої, як апостола, виконував з особливою ревністю.

Все своє життя проповідував Тимофій християнство. Потім ще 15 років був єпископом у церкві. Став одним із тих, хто спілкувався з апостолом Павлом перед його смертю. Коли помер його улюблений вчитель, повернувся до Ефеса. Там язичники все ще прославляли своїх богів. Тимофій вирішив їх переконати, за що був схоплений та побитий камінням.

4 лютого на честь апостола в народі святкують свято Тимофія Напівзимника.

Прикмети 4 лютого

Народні прикмети 4 лютого / Фото: pixabay.com

снігопади означають — восени і влітку буде гарний врожай;

цього дня сонячно — весна прийде рано;

сни проти 4 лютого вважаються віщими;

шибки запітніли, а на вулиці мороз — скоро прийде потепління.

Що завтра не можна робити

Цього дня православна церква не дозволяє тяжко працювати. Не варто пліткувати, сваритися, ображати. А ось у народі не дозволяється цього дня підмітати в домі, щоб не вимести своє щастя.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що 4 лютого є найхолоднішим днем у році, тому він вважався серединою зими. Віряни обов'язково йшли до церкви або просто молилися вдома, щоб їхня родина отримала благополуччя. Також було заведено зустрічатися всією родиною та пригощатися смаколиками.

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