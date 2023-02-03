4 февраля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 4 февраля, в православном календаре день памяти святого апостола Тимофея. Он был апостолом от 70-ти и учеником апостола Павла. Стал первым епископом на Эфесе. Тимофея считают одним из самых верных и верных последователей, потому что он, несмотря на свой молодой возраст, все поручения свои как апостола выполнял с особой ревностью.
Всю свою жизнь проповедовал Тимофей христианство. Затем еще 15 лет был епископом в церкви. Стал одним из тех, кто общался с апостолом Павлом перед его гибелью. Когда умер его любимый учитель, он вернулся в Эфес. Там язычники все еще прославляли своих богов. Тимофей решил их убедить, за что был схвачен и избит камнями.
4 февраля в честь апостола в народе празднуют праздник Тимофей Полузимник.
Приметы 4 февраля
- снегопады означают, что осенью и летом будет хороший урожай;
- солнечно 4 февраля, значит, весна придет рано;
- сны против 4 февраля считаются вещими;
- стекла запотели, а на улице мороз — скоро придет потепление.
Что завтра нельзя делать
В этот день православная церковь не позволяет тяжело работать. Не стоит сплетничать, ссориться, оскорблять. А вот в народе запрещается 4 февраля заметать в доме, чтобы не вымести свое счастье.
Что можно делать завтра
Наши предки верили, что 4 февраля самый холодный день в году, поэтому он считался серединой зимы. Верующие обязательно шли в церковь или просто молились дома, чтобы их семья получила благополучие. Также было принято встречаться всей семьей и угощаться вкусностями.
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