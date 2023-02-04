Астрологічний прогноз на 4 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто займатись важливими справами – вони навряд чи виявляться успішними, краще зосередитися на обов'язкових щоденних – у цьому разі домашніх – справах.

Символ дня: змія.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний, бордовий, малиновий.

Щасливе каміння дня: агат, моріон, гагат.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза, діафрагма.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, зволікати з лікуванням яких не варто. Необхідно з обережністю вживати ліки – сьогодні вони миттєво вбираються в кров, тому можуть мати сильніший вплив, ніж зазвичай.

Харчування дня: їсти можна практично все, але в невеликих кількостях, а ось від м'яса та грибів все-таки краще відмовитись.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Магія та містика дня: час сприятливий для вивчення езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають не так про ймовірні події, як про внутрішні проблеми людини: якщо сон чистий і світлий, отже, на душі у людини все добре і спокійно, і навпаки.

Табу дня: не можна їсти яблука.

Ангел-охоронець дня: Фаред – матеріалізує думки та виконує бажання.

Афоризм дня: "Перша та найкраща перемога – перемогти себе" (Платон).

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