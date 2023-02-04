Астрологический прогноз на 4 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит заниматься важными делами – они вряд ли окажутся успешными, лучше сосредоточиться на обязательных ежедневных – в данном случае домашними – делами.

Символ дня: змея.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый, бордовый, малиновый.

Счастливые камни дня: агат, морион, гагат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа, диафрагма.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, медлить с лечением которых не стоит. Необходимо с осторожностью употреблять лекарства – сегодня они моментально впитываются в кровь, поэтому могут оказать боле сильное воздействие, чем обычно.

Питание дня: есть можно практически все, но в небольших количествах, а вот от мяса и грибов все-таки лучше отказаться.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: время благоприятно для изучения эзотерической литературы.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают не столько о вероятных событиях, сколько о внутренних проблемах человека: если сон чистый и светлый, значит, на душе у человека все хорошо и спокойно, и наоборот.

Табу дня: нельзя есть яблоки.

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и исполняет желания.

Афоризм дня: "Первая и лучшая победа – победить себя" (Платон).

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