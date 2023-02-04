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Астрологический прогноз на 4 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 февраля

Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит заниматься важными делами – они вряд ли окажутся успешными, лучше сосредоточиться на обязательных ежедневных – в данном случае домашними – делами. 

Символ дня: змея. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, бордовый, малиновый. 

Счастливые камни дня: агат, морион, гагат. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа, диафрагма. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, медлить с лечением которых не стоит. Необходимо с осторожностью употреблять лекарства – сегодня они моментально впитываются в кровь, поэтому могут оказать боле сильное воздействие, чем обычно. 

Питание дня: есть можно практически все, но в небольших количествах, а вот от мяса и грибов все-таки лучше отказаться. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: время благоприятно для изучения эзотерической литературы. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают не столько о вероятных событиях, сколько о внутренних проблемах человека: если сон чистый и светлый, значит, на душе у человека все хорошо и спокойно, и наоборот. 

Табу дня: нельзя есть яблоки. 

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и исполняет желания. 

Афоризм дня: "Первая и лучшая победа – победить себя" (Платон). 

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Дата публикации
Просмотры
263
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