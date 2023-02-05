У Карпатах турист заблукав у горах під час складних погодних умов

Рятувальники кілька годин шукали заблукалого чоловіка.
У суботу, 4 лютого, турист втратив орієнтування, поки сходив на гору Піп Іван, і звернувся до рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС України.
Через складні погодні умови місцевим рятувальникам допомогали в пошуках ще й колеги з Верховини. За кілька годин туриста знайшли приблизно за 1 кілометр від вершини гори Піп Іван. Його провели до відділення на верхівці гори та надали допомогу.
"Рятувальники вкотре звертаються до любителів гірських мандрівок утриматися від виходів у високогір’я на період ускладнення погодних умов", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в Закарпатті у лісі серед гір заблукав 25-річний ухилянт. Він намагався перетнути кордон із Словаччиною через гори, але втратив орієнтування, заблукав і сам викликав поліцію.
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