У Карпатах турист заблукав у горах під час складних погодних умов

У суботу, 4 лютого, турист втратив орієнтування, поки сходив на гору Піп Іван, і звернувся до рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через складні погодні умови місцевим рятувальникам допомогали в пошуках ще й колеги з Верховини. За кілька годин туриста знайшли приблизно за 1 кілометр від вершини гори Піп Іван. Його провели до відділення на верхівці гори та надали допомогу.

"Рятувальники вкотре звертаються до любителів гірських мандрівок утриматися від виходів у високогір’я на період ускладнення погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Закарпатті у лісі серед гір заблукав 25-річний ухилянт. Він намагався перетнути кордон із Словаччиною через гори, але втратив орієнтування, заблукав і сам викликав поліцію.

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