Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Карпатах турист заблукав у горах під час складних погодних умов

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
171
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Карпатах турист заблукав у горах під час складних погодних умов

Турист заблукав у горах під час складних погодних умов / Фото: ДСНС

Рятувальники кілька годин шукали заблукалого чоловіка.

У суботу, 4 лютого, турист втратив орієнтування, поки сходив на гору Піп Іван, і звернувся до рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України. 

Через складні погодні умови місцевим рятувальникам допомогали в пошуках ще й колеги з Верховини. За кілька годин туриста знайшли приблизно за 1 кілометр від вершини гори Піп Іван. Його провели до відділення на верхівці гори та надали допомогу. 

"Рятувальники вкотре звертаються до любителів гірських мандрівок утриматися від виходів у високогір’я на період ускладнення погодних умов", - йдеться в повідомленні. 

Раніше ми повідомляли, що в Закарпатті у лісі серед гір заблукав 25-річний ухилянт. Він намагався перетнути кордон із Словаччиною через гори, але втратив орієнтування, заблукав і сам викликав поліцію. 

Закарпаття здивувало: до регіону не за розкладом прийшла весна

Закарпаття здивувало: до регіону не за розкладом прийшла весна

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація