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У Ізраїлі десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти судових реформ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Ізраїлі десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти судових реформ

Ізраїльтяни вийшли на мітинг проти судової реформи

На думку протестуючих, судові реформи, запроваджені прем'єром Нетаньяху, загрожуть демократичним цінностям Ізраїля.

У суботу, 4 лютого, десятки тисяч людей у ізраїльському місті Тель-Авів зібралися на мітинг проти запровадження судових реформ. Громадяни вийшли на вулиці міста з прапорами й скандували гасла проти міністра юстиції Ізраїлю. 

Менш масштабні протести відбулися й у деяких інших містах країни, повідомляє Euronews

Це вже п'ята акція протесту проти нового уряду, коаліції ультраортодоксальних і ультраправих націоналістичних партій, які прийшли до влади в грудні.

Ізраїльтяни вийшли на мітинг проти судової реформи / ©
Ізраїльтяни вийшли на мітинг проти судової реформи

Як відомо, уряд Ізраїлю виступив із пропозиціями надати парламенту право скасовувати судові рішення більшістю голосів, зменшивши повноваження Верховного суду. Окрім цього, парламенту можуть віддати право на призначення суддів, а також зменшити незалежність юрисконсультів.

Раніше ми повідомляли про масштабні мітинги у Франції. На демонстрації проти підвищення пенсійного віку на вулиці різних міст країни загалом вийшли близько 1 мільйона людей.

Також ТСН.ua інформував, що в Лондоні відбувся найбільший мітинг за понад 10 років. Страйкували пів мільйона людей, серед яких були вчителі, водії, прикордонники, а також працівники аеропортів і морських портів.    

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Дата публікації
Перегляди
124
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