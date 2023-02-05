У Ізраїлі десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти судових реформ

На думку протестуючих, судові реформи, запроваджені прем'єром Нетаньяху, загрожуть демократичним цінностям Ізраїля.
У суботу, 4 лютого, десятки тисяч людей у ізраїльському місті Тель-Авів зібралися на мітинг проти запровадження судових реформ. Громадяни вийшли на вулиці міста з прапорами й скандували гасла проти міністра юстиції Ізраїлю.
Менш масштабні протести відбулися й у деяких інших містах країни, повідомляє Euronews.
Це вже п'ята акція протесту проти нового уряду, коаліції ультраортодоксальних і ультраправих націоналістичних партій, які прийшли до влади в грудні.
Як відомо, уряд Ізраїлю виступив із пропозиціями надати парламенту право скасовувати судові рішення більшістю голосів, зменшивши повноваження Верховного суду. Окрім цього, парламенту можуть віддати право на призначення суддів, а також зменшити незалежність юрисконсультів.
Раніше ми повідомляли про масштабні мітинги у Франції. На демонстрації проти підвищення пенсійного віку на вулиці різних міст країни загалом вийшли близько 1 мільйона людей.
Також ТСН.ua інформував, що в Лондоні відбувся найбільший мітинг за понад 10 років. Страйкували пів мільйона людей, серед яких були вчителі, водії, прикордонники, а також працівники аеропортів і морських портів.
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