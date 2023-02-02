Страйкували пів мільйона людей: у Лондоні відбувся найбільший мітинг за понад 10 років

У середу, 1 лютого, у Лондоні протестували вчителі, водії, прикордонники, а також працівники аеропортів і морських портів. На вулиці столиці Великої Британії вийшли близько пів мільйона людей, які вимагали підвищення заробньої плати.

Через масову акцію протесту закрили школи та змінили графік роботи транспорту, повідомляє Euronews.

Британський Конгрес профспілок назвав цей страйк найбільшим із 2011-го року.

"Ми страйкуємо, тому що протягом останніх 10 років нам фактично знижували зарплату", — сказав один із учасників протесту на ім'я Грем.

У Лондоні відбувся найбільший протест із 2011 року

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак засуджує страйк. Уряд держави вважає, що підвищення зарплати сприятиме інфляції, інформує Reuters.

Нагадаємо, 31 січня у Франції протестували понад 1,2 мільйона людей. Мітингарі виступали проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Раніше ТСН.uа повідомляляв, що в Бразилії спалахнули протести. Багато громадян не погоджувалися з результатами виборів 30 жовтня минулого року. Прихильники експрезидента увірвалися до урядових будівель, через що у країні запровадили надзвичайний стан.

Британію охопив транспортний параліч через страйк працівників залізниці та метро

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