Іспанія відправить в Україну близько 20 бронетранспортерів — ЗМІ

Їх можуть надіслати вже наступного тижня.
Іспанія відправить в Україну близько двадцяти броньованих машин М-113, відомих як Transporte Oruga Acorazados (TOA). Передати їх можуть наступного понеділка, 6 лютого.
Про це повідомляє Europa Press із посиланням на міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес.
Раніше ми првідомляли, що танки Leopard, які Іспанія направить в Україну за рішенням інших західних союзників, прибудуть "до весни".
Танки для України
Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 зі складу Бундесверу. Також Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 ыз Німеччини можуть доправити в Україну приблизно за три місяці.
Окрім цього, Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає 120-140 західних танків: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.
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