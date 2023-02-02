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Іспанія відправить в Україну близько 20 бронетранспортерів — ЗМІ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Іспанія відправить в Україну близько 20 бронетранспортерів — ЗМІ

Іспанія передасть Україні бронетранспортери / Фото: Ukrainian military pages

Їх можуть надіслати вже наступного тижня.

Іспанія відправить в Україну близько двадцяти броньованих машин М-113, відомих як Transporte Oruga Acorazados (TOA). Передати їх можуть наступного понеділка, 6 лютого. 

Про це повідомляє Europa Press із посиланням на міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес.

Раніше ми првідомляли, що танки Leopard, які Іспанія направить в Україну за рішенням інших західних союзників, прибудуть "до весни".

Танки для України

Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 зі складу Бундесверу. Також Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 ыз Німеччини можуть доправити в Україну приблизно за три місяці.

Окрім цього, Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає 120-140 західних танків: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Вона сказала "так": Німеччина передасть Україні танки "Leopard 2"

Вона сказала "так": Німеччина передасть Україні танки "Leopard 2"

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Дата публікації
Перегляди
54
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