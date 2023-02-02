Трагедія в Краматорську: Зеленський виразив співчуття рідним загиблих

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Краматорську.

Про це лідер країни написав на своєму телеграм-каналі.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. А всіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують", - зазначив Зеленський.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На місці інциденту продовжують вживати заходи для документування воєнних злочинів, вчинених окупантами.

Ракетний удар по житловому будинку в центрі Краматорська

Російські загарбники 1 лютого, вдарили по багатоповерхівці в центрі Краматорська. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та сімох поранених. Під завалами можуть бути ще люди.

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