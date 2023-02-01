Греція відмовляється відправляти в Україну танки Leopard

Країна пояснює це напруженими відносинами з Туреччиною.

Греція не передаватиме танки Leopard Україні, адже вони потрібні їй самій на тлі непростих відносин із Туреччиною.

Про це повідомляє видання Bild із посиланням на очільника уряду Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - заявив грецький прем'єр-міністр.

Також читайте Польща хоче вдвічі скоротити навчання українських захисників на Leopard, щоб техніка якнайшвидше була на полі бою

Нагадаємо, що Греція готова передати Україні системи ППО С-300, якщо США замість них встановлять ЗРК Patriot на Криті.

США та Німеччина дадуть "Abrams" та "Leopard 2" Україні - ЗСУ починають навчання

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.