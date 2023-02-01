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Греція відмовляється відправляти в Україну танки Leopard

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Греція відмовляється відправляти в Україну танки Leopard

Фото: Associated Press

Країна пояснює це напруженими відносинами з Туреччиною.

Греція не передаватиме танки Leopard Україні, адже вони потрібні їй самій на тлі непростих відносин із Туреччиною.

Про це повідомляє видання Bild із посиланням на очільника уряду Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - заявив грецький прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Греція готова передати Україні системи ППО С-300, якщо США замість них встановлять ЗРК Patriot на Криті. 

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Перегляди
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