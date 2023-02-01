США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні найближчим часом.
США готують пакет допомоги Україні в розмірі 2,2 мільярда доларів. Американська допомога, ймовірно, вперше включатиме ракети далекого радіусу дії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох чиновників зі США.
Раніше ТСН.uа повідомляв, що у США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Про нього можуть оголосити найближчим часом, заявили у пресслужбі Білого дому.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що США не передаватимуть Україні літаки.
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