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США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети

Фото: Associated Press

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні найближчим часом.

США готують пакет допомоги Україні в розмірі 2,2 мільярда доларів. Американська допомога, ймовірно, вперше включатиме ракети далекого радіусу дії. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох чиновників зі США. 

Раніше ТСН.uа повідомляв, що у США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Про нього можуть оголосити найближчим часом, заявили у пресслужбі Білого дому. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що США не передаватимуть Україні літаки.

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Дата публікації
Перегляди
253
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