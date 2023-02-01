США могут впервые передать Украине дальнобойные ракеты

Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете помощи Украине в ближайшее время.

США готовят пакет помощи Украине в размере 2,2 миллиарда долларов. Американская помощь, вероятно, будет впервые включать ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом сообщаетReuters со ссылкой на двух чиновников из США.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в США анонсировали новый пакет военной помощи. О нем могут объявить в ближайшее время, заявили в пресс-службе Белого дома.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.

F-16 для Украины: Джо Байден сказал НЕТ поставкам современных самолетов для ВСУ

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