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США могут впервые передать Украине дальнобойные ракеты

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
540
Время на прочтение
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США могут впервые передать Украине дальнобойные ракеты

Фото: Associated Press

Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете помощи Украине в ближайшее время.

США готовят пакет помощи Украине в размере 2,2 миллиарда долларов. Американская помощь, вероятно, будет впервые включать ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом сообщаетReuters со ссылкой на двух чиновников из США.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в США анонсировали новый пакет военной помощи. О нем могут объявить в ближайшее время, заявили в пресс-службе Белого дома.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.

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Дата публикации
Просмотры
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