Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и БПЛА: есть пострадавшие

Есть раненые мирные жители и разрушения в Шостке.

Стало известно о ситуации в Сумской области по состоянию на вечер 31 января 2023 года.

В течение дня оккупанты обстреляли Шосткинскую, Середино-Будскую, Краснопольскую, Белопольскую и Юнаковскую общины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Шосткинская община: около 18.20, вероятно, потерпела ракетный удар по территории одного из предприятий в городе Шостка. Зафиксирован 1 "прилет";

Краснопольская община: русские с самого утра били из минометов. Населённые пункты атаковали 21 миной;

Юнаковская община: вражеский БпЛА сбросил 2 взрывных устройства (ВОГ);

Белопольская община: 1 "прилет" в результате артобстрела. Также россияне били из минометов – 11 "прилетов".

Середино-будская община: зафиксирован минометный обстрел — 7 "прилетов".

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Шостке на предприятии раздался мощный взрыв. По помещению могли ударить ракетой россияне, информировали в ОК "Север".

Также мы рассказывали о жителях Сумской области, которые чудом уцелели после того, как захватчики обстреляли их дом. Россияне атаковали жилье из ствольной артиллерии.

Обстрелы регионов на 31 января: приграничные районы Харьковщины под огнем русской артиллерии

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