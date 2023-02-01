Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и БПЛА: есть пострадавшие

Есть раненые мирные жители и разрушения в Шостке.
Стало известно о ситуации в Сумской области по состоянию на вечер 31 января 2023 года.
В течение дня оккупанты обстреляли Шосткинскую, Середино-Будскую, Краснопольскую, Белопольскую и Юнаковскую общины.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
- Шосткинская община: около 18.20, вероятно, потерпела ракетный удар по территории одного из предприятий в городе Шостка. Зафиксирован 1 "прилет";
- Краснопольская община: русские с самого утра били из минометов. Населённые пункты атаковали 21 миной;
- Юнаковская община: вражеский БпЛА сбросил 2 взрывных устройства (ВОГ);
- Белопольская община: 1 "прилет" в результате артобстрела. Также россияне били из минометов – 11 "прилетов".
- Середино-будская община: зафиксирован минометный обстрел — 7 "прилетов".
Ранее ТСН.ua сообщал, что в Шостке на предприятии раздался мощный взрыв. По помещению могли ударить ракетой россияне, информировали в ОК "Север".
Также мы рассказывали о жителях Сумской области, которые чудом уцелели после того, как захватчики обстреляли их дом. Россияне атаковали жилье из ствольной артиллерии.
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