Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і БпЛА: є постраждалі

Є поранені мирні жителі та руйнування в Шостці.

Стало відомо про ситуацію на прикордонні Сумської області станом на вечір 31 січня 2023 року.

Протягом дня окупанти обстріляли Шосткинську, Середино-Будську, Краснопільську, Білопільську та Юнаківську громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Шосткинська громада: близько 18.20, вірогідно, зазнала ракетного удару по території одного з підприємств у місті Шостка. Зафіксований 1 "прильот";

Краснопільська громада: росіяни з самого ранку били з мінометів. Населені пункти атакували 21 міною;

Юнаківська громада: ворожий БпЛА скинув 2 вибухових пристрої (ВОГ);

Білопільська громада: 1 "прильот" внаслідок артобстрілу. Також росіяни били з мінометів − 11 "прильотів".

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл − 7 "прильотів".

Раніше ТСН.uа повідомляв, що у Шостці на підприємстві пролунав потужний вибух. Приміщення могли обстріляти ракетою росіяни, інформували в ОК "Північ".

Також ми розповідали про мешканців Сумщини, які дивом вціліли після того, як загарбники обстріляли їхній будинок. Росіяни атакували помешкання зі ствольної артилерії.

Обстріли регіонів на 31 січня: прикордонні райони Харківщині під вогнем російської артилерії

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