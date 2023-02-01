Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і БпЛА: є постраждалі

Є поранені мирні жителі та руйнування в Шостці.
Стало відомо про ситуацію на прикордонні Сумської області станом на вечір 31 січня 2023 року.
Протягом дня окупанти обстріляли Шосткинську, Середино-Будську, Краснопільську, Білопільську та Юнаківську громади.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
- Шосткинська громада: близько 18.20, вірогідно, зазнала ракетного удару по території одного з підприємств у місті Шостка. Зафіксований 1 "прильот";
- Краснопільська громада: росіяни з самого ранку били з мінометів. Населені пункти атакували 21 міною;
- Юнаківська громада: ворожий БпЛА скинув 2 вибухових пристрої (ВОГ);
- Білопільська громада: 1 "прильот" внаслідок артобстрілу. Також росіяни били з мінометів − 11 "прильотів".
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл − 7 "прильотів".
Раніше ТСН.uа повідомляв, що у Шостці на підприємстві пролунав потужний вибух. Приміщення могли обстріляти ракетою росіяни, інформували в ОК "Північ".
Також ми розповідали про мешканців Сумщини, які дивом вціліли після того, як загарбники обстріляли їхній будинок. Росіяни атакували помешкання зі ствольної артилерії.
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