Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Греция отказывается отправлять в Украину танки Leopard

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Греция отказывается отправлять в Украину танки Leopard

Фото: Associated Press

Страна объясняет это напряженными отношениями с Турцией.

Греция не будет передавать танки Leopard Украине, так как они нужны ей самой на фоне непростых отношений с Турцией.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на главу правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", – заявил греческий премьер-министр.

Напомним, что Греция может передать Украине системы ПВО С-300, если США вместо них установят ЗРК Patriot на Крите.

США и Германия дадут "Abrams" и "Leopard 2" Украине - ВСУ начинают обучение

США и Германия дадут "Abrams" и "Leopard 2" Украине - ВСУ начинают обучение

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
539
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация