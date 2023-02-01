Греция отказывается отправлять в Украину танки Leopard

Страна объясняет это напряженными отношениями с Турцией.

Греция не будет передавать танки Leopard Украине, так как они нужны ей самой на фоне непростых отношений с Турцией.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на главу правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

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"Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", – заявил греческий премьер-министр.

Напомним, что Греция может передать Украине системы ПВО С-300, если США вместо них установят ЗРК Patriot на Крите.

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