Греция готова передать Украине системы ПВО С-300, но только при одном условии

В случае получения американских аналогов Греция также может отправить Украине ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ.

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности отправить системы ПВО С-300 в Украину, но только при условии, что США установят на Крите вместо них ЗРК Patriot.

Об этом он сказал во время рождественской встречи в Министерстве национальной обороны, пишут греческие издания.

"Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции – соединения с национальной системой ПВО – С-300 могут быть изъяты. Тот же процесс применяется к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить в Украину ", — ответил он на вопрос о роли С-300 в Греции.

Также он отметил, что в случае получения мериканских аналогов его страна также может отправить Украине ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России отреагировали на планы США передать Украине в ближайшее время мощные системы ПРО Patriot и пригрозили "непредсказуемыми последствиями".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot. Впрочем, в Белом эту информацию не подтвердили.

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