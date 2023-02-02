Испания отправит в Украину около 20 бронетранспортеров — СМИ

Их могут передать уже на следующей неделе.

Испания направит в Украину около двадцати бронированных машин М-113, известных как Transporte Oruga Acorazados (TOA). Отправить их могут в следующий понедельник, 6 февраля.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

Ранее мы сообщали, что танки Leopard, которые Испания направит в Украину по решению других западных союзников, прибудут "до весны".

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Танки для Украины

Германия приняла решение о том, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 из состава Бундесвера. Также Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут доставить в Украину примерно через три месяца.

Кроме того, Дмитрий Кулеба заявил, что в первой волне помощи Украина получит 120-140 западных танков: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Она сказала "да": Германия передаст Украине танки "Leopard 2"

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