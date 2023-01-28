Стало известно, когда Испания передаст Украине танки

Министр обороны Маргарита Роблес заверила, что танки Leopard, которые Испания направит в Украину по решению других западных союзников, прибудут в эту страну "до весны".

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет RTVE.

Роблес объяснила, что танками, которые будут направлены, будет Leopard 2 A4, который сейчас не используется на базе в Сарагосе, и который пройдет процесс доведения в сотрудничестве с промышленностью. Однако не подтверждено, сколько машин будет отправлено.

Речь идет не только о отправке автомобилей, но и обучении экипажей и техническом обслуживании.

Роблес объяснила, что Германия направила Испании письмо с просьбой сотрудничать в подготовке экипажей.

"Самый лучший способ внести вклад в мир — это помочь гражданам Украины", — убеждена министр.

«Когда союзники отвечают на просьбу Украины, это потому, что они считают, что это самый лучший способ помочь украинскому населению. Единственный человек, ответственный за эту войну, – это Путин», – подчеркнула министр.

Испания имеет 347 боевых танков Leopard, из которых 108 — модели 2A4, которые страна купила у Германии в 1990-х годах и старейшая в настоящее время в эксплуатации, и 239 — так называемой 2E, испанской версии и одного из крупнейших танков.

Эта бронированная техника расположена на разных базах.

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Передача Украине танков

Германия приняла решение о том, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства из состава Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.

Добавим, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно за три месяца.

Что известно о поставках танков Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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