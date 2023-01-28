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Астрологический прогноз на 28 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 28 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, а старые незавершенные лучше отложить еще на некоторое время. Время также благоприятно для отдыха, которому нужно посвятить значительную часть дня. 

Символ дня: саламандра. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный. 

Счастливые камни дня: хризолит, гранатит, уваровит. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нежелательно их запускать. 

Питание дня: велик риск пищевого отравления, поэтому необходимо тщательно следить за свежестью и качеством употребляемых продуктов. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие. 

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное. 

Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии. 

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – дарит возможность смотреть на мир с оптимистической точки зрения. 

Афоризм дня: "Одиночество – нищета личности, тогда как уединение – ее богатство" (Мэй Сартон, американская писательница). 

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Дата публикации
Просмотры
11к
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