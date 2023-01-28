Астрологический прогноз на 28 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, а старые незавершенные лучше отложить еще на некоторое время. Время также благоприятно для отдыха, которому нужно посвятить значительную часть дня.

Символ дня: саламандра.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: хризолит, гранатит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нежелательно их запускать.

Питание дня: велик риск пищевого отравления, поэтому необходимо тщательно следить за свежестью и качеством употребляемых продуктов.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.

Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии.

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – дарит возможность смотреть на мир с оптимистической точки зрения.

Афоризм дня: "Одиночество – нищета личности, тогда как уединение – ее богатство" (Мэй Сартон, американская писательница).

Читайте также: