Астрологический прогноз на 28 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, а старые незавершенные лучше отложить еще на некоторое время. Время также благоприятно для отдыха, которому нужно посвятить значительную часть дня.
Символ дня: саламандра.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, пурпурный.
Счастливые камни дня: хризолит, гранатит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нежелательно их запускать.
Питание дня: велик риск пищевого отравления, поэтому необходимо тщательно следить за свежестью и качеством употребляемых продуктов.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.
Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии.
Ангел-хранитель дня: Фэдолам – дарит возможность смотреть на мир с оптимистической точки зрения.
Афоризм дня: "Одиночество – нищета личности, тогда как уединение – ее богатство" (Мэй Сартон, американская писательница).
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