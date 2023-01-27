28 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 января, в православном календаре – день памяти Павла Фиваидийского. Родился в египетской стране Фиваиде. Там же, повзрослев, подвизался. Решил пойти в пустыню, где нашел пещеру у небольшого ручья и прожил в одиночестве 91 год. Разговаривал Павел только с Богом, ежедневно молясь.

Перед самой своей смертью встретил пришедшего к нему Антония, увидев видение. Долго разговаривали святые, а потом Павел попросил Антония его похоронить.

Умер святой в возрасте 113 лет во время молитвы. Хотя он и не основал ни одной обители за свою жизнь, однако его единомышленники сделали это позже его. Поэтому Павла часто считают отцом православного монашества.

В народе 28 января празднуют праздник Павлов день.

Церковный праздник 28 января – день памяти Иоанна Кущника

Происходил он из богатой семьи, жившей в Константинополе. Получил Иоанн неплохое образование того времени, любил читать духовные книги и изучать жизнь святых. Повзрослев, понял, что мирская жизнь не для него.

Как-то встретил он монаха из обители "Неусыпных", после чего попросил у родителей Священное Писание и поплыл на корабле к монахам. Долго уговаривал Иоанн постричь его, пока монахи не согласились. Ведь удивил он их своей ежедневной молитвой и суровым воздержанием.

Прошло шесть лет и Иоанна одолел дьявол, поэтому мужчина захотел возвратиться домой. Его отпустили из обители, но по дороге он переоделся в нищего и ушел жить в шалаше рядом с родительским домом. Родители своего сына не узнали, но часто кормили бедного мужчину со своего стола.

Вскоре сам Господь предстал перед Иоанном и сказал, что того ждет скорая смерть. Тогда открылся святой отцам своим и сразу умер. Было ему тогда 25 лет. Похоронили его у шалаша, где он жил, а потом там же построили церковь.

Приметы 28 января

Народные приметы 28 января / Фото: Pexels

ночью много звезд на небе, будет щедрый урожай льна;

облака плывут с севера – ждите похолодания;

снегуры щебечут – скоро изменится погода;

на деревьях воробьи сидят и не щебечут – до снегопада.

Что завтра нельзя делать

Лучше никуда не выходить из дома 28 января, потому что можно получить сглаз и потом придется искать оберег. Не стоит также общаться со своими недругами, потому что конфликт может затянуться. Будьте осторожны с незнакомыми людьми.

Что можно делать завтра

28 января лучше провести в молитве дома, чтобы беда не пришла в дом. А еще это день заботы о домашних животных и растениях, стоит провести и генеральную уборку в доме.

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