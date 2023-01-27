28 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 28 січня, в православному календарі день пам’яті Павла Фіваїдійського. Народився в єгипетській країні Фіваїді. Там же, подорослішавши, подвизався. Вирішив піти в пустелю, де знайшов печеру біля невеликого струмка та прожив на самоті 91 рік. Розмовляв Павло лише з Богом, щоденно молячись.

Перед самою своєю смертю зустрів Антонія, який прийшов до нього, побачивши видіння. Довго розмовляли святі, а потім Павло попрохав Антонія його поховати.

Помер святий у віці 113 років під час молитви. Хоча він і не заснував жодної обителі за своє життя, проте його однодумці зробили це пізніше за нього. Тому Павла часто вважають батьком православного чернецтва.

В народі 28 січня святкують свято Павлів день.

Церковне свято 28 січня — день пам'яті Іоанна Кущника

Походив він з багатої сім'ї, яка жила в Константинополі. Отримав Іоанн непогану освіту на той час, полюбляв читати духовні книги та вивчати життя святих. Подорослішавши, зрозумів, що мирське життя не для нього.

Якось зустрів він ченця з обителі "Невсипущих", після чого попросив у батьків Святе Письмо і поплив на кораблі до ченців. Довго вмовляв Іоанн постригти його, поки ченці не погодилися. Адже здивував він їх своєю щоденною молитвою та суворою стриманістю.

Пройшло шість років і Іоанна здолав диявол, тому чоловік захотів повернутися додому. Його відпустили з обителі, але по дорозі він переодягнувся в жебрака і пішов жити в курені поруч з батьківським домом. Батьки свого сина не впізнали, але часто годували бідного чоловіка зі свого столу.

Незабаром сам Господь з'явився перед Іоанном і сказав, що того чекає швидка смерть. Тоді відкрився святий батькам своїм і відразу помер. Було йому тоді 25 років. Поховали його біля куреня, де він жив, а потім там же звели церкву.

Прикмети 28 січня

Народні прикмети 28 січня / Фото: Pexels

вночі багато зірок на небі, буде щедрий урожай льону;

хмари пливуть з півночі — чекайте на похолодання;

снігурі щебечуть — скоро зміниться погода;

на деревах горобці сидять і не щебечуть — до снігопаду.

Що завтра не можна робити

Краще нікуди не виходити з дому 28 січня, тому що можна отримати пристріт і потім доведеться шукати оберіг. Не варто також спілкуватися зі своїми недругами, тому що конфлікт може затягнутися. Будьте обережними із незнайомими людьми.

Що можна робити завтра

28 січня краще провести у молитві вдома, щоб біда не прийшла в дім. А ще це день турботи про домашніх тварин і рослин, варто провести і генеральне прибирання в будинку.

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