Чому ми віримо у ворожіння: прості відповіді

Чому наше критичне мислення *покидає чат*, коли ми чуємо приємні астрологічні прогнози й гороскопи?

Свідомість – дуже особлива, тому й теорій, чому вона робить те чи інше, багацько, зокрема і про магічне мислення.

Про це пише uahealth в Instagram.

Гороскопи та передбачення зазвичай побудовані розпливчасто і з великою долею невизначеності:

“Левам слід поберегти себе!”, “Козороги, особливу увагу приділіть здоров’ю!”, “Навесні у тебе все покращиться”

Щодо психології, то в діло вступає ефект Форера (або ефект Барнума) – явище, коли кожна окрема людина вважає точним описом свого характеру такий опис, який є дуже загальним і підходить будь-якій людині.

Форер провів експеримент – провів психологічне тестування студентів, а потім роздав їм один і той самий результат. Коли попросив оцінити, чи точно результат описує їхній характер від 1 (не про мене) до 5 (точно про мене), то отримав середню оцінку 4,26.

Також вступає ще один психологічний фокус – ефект Пігмаліона (або Розенталя). Суть: якщо ти віриш у те, що щось станеться, то це визначає твою поведінку, впливає на твої рішення та на те, як ти інтерпретуєш ті чи інші події і як наслідок провокує самовтілення пророцтва.

Психологи Роберт Розенталь і Ленора Якобсон провели експеримент. Вчителям молодших класів сказали, що деякі учні за результатами тесту виявилися дуже талановитими й володіють вищим IQ, ніж інші діти. Це була неправда, дітей вибрали випадково. Але вчителі усвідомлено чи підсвідомо допомагали «талановитим» школярам краще освоювати програму, хвалили їх тощо. Наприкінці року ці учні дійсно показали вищий IQ.

Тому психологічні ефекти та загальні фрази, до яких кожен відчуває спорідненість, – ось секрет всього магічно-астрологічно-ворожкового.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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