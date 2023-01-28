Почему мы верим во гадание: простые ответы

Почему наше критическое мышление покидает чат, когда мы слышим приятные астрологические прогнозы и гороскопы?

Сознание – очень особое, поэтому и теорий, почему он делает то или иное, много, в том числе и о магическом мышлении.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Гороскопы и предсказания обычно построены расплывчато и с большой долей неопределенности:

"Львам следует поберечь себя!", "Козероги, особое внимание уделите здоровью!", "Весной у тебя все улучшится"

Что касается психологии, то в дело вступает эффект Форера (или эффект Барнума) – явление, когда каждый отдельный человек считает точным описанием своего характера такое описание, которое очень общее и подходит любому человеку.

Форер провел эксперимент – провел психологическое тестирование студентов, а затем раздал им один и тот же результат. Когда попросил оценить, точно ли результат описывает их характер от 1 (не обо мне) до 5 (точно обо мне), то получил среднюю оценку 4,26.

Также вступает еще один психологический фокус – эффект Пигмалион (или Розенталь). Суть: если ты веришь в то, что произойдет что-то, то это определяет твое поведение, влияет на твои решения и на то, как ты интерпретируешь те или иные события и как следствие провоцирует самовоплощение пророчества.

Психологи Роберт Розенталь и Ленора Якобсон провели опыт. Учителям младших классов сказали, что некоторые учащиеся по результатам теста оказались очень талантливыми и обладают более высоким IQ, чем другие дети. Это была неправда, детей выбрали случайно. Но учителя осознанно или подсознательно помогали «талантливым» школьникам лучше осваивать программу, хвалили их. В конце года эти учащиеся действительно показали высший IQ.

Поэтому психологические эффекты и общие фразы, к которым каждый испытывает родство, – вот секрет всего магически-астрологически-гадалкового.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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