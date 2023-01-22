Таропрогноз на 23-29 января 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро – это одно из огромного количества средств, ведущих в глубины души. Также Таро пробуждает интуицию – это мост между холодной рациональностью интеллекта и мирами мистических фантазий.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новости, энтузиазм и шансы. Она рассказывает о желании пойти в новом направлении, определенных предложениях, очаровательных поклонников, честных людей, а иногда — инфантильное отношение к делам и проверку своих сил.

Сейчас пора начать что-то новое, исследовать все открывающиеся перед вами возможности получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а может быть, речь идет о легком флирте, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения с другой точки зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение будет только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.

Впереди – период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка жезлов"

Эта карта свидетельствует о празднике, радости, неожиданностях и свободе. Также она рассказывает об успешном завершении дел, радостных событиях, гармонии в делах, гордости за свои достижения, освобождении от ответственности, внутреннем спокойствии и умиротворении, радости общения, ощущении безопасности.

Настает время радости и веселья. Придет гармония, а вместе с ней и лучшие времена. Будьте уверены в своих намерениях, сейчас вы приблизились к моменту успешного завершения дела и можете смело наслаждаться результатом.

Также эта карта указывает на чувство живой симпатии. Сейчас внутренний ребенок подталкивает вас снять облик взрослого человека и полностью отдаться веселью. Смейтесь почаще, отправляйтесь навстречу новым приключениям и излучайте тепло своей души.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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