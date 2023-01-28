Астрологічний прогноз на 28 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати нові справи, а старі незавершені краще відкласти ще на якийсь час. Час також сприятливий для відпочинку, якому потрібно присвятити значну частину дня.

Символ дня: саламандра.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливе каміння дня: хризоліт, гранатит, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому небажано їх запускати.

Харчування дня: великий ризик харчового отруєння, тому необхідно ретельно стежити за свіжістю та якістю продуктів, що вживаються.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки – вважається, що вона принесе міцне здоров'я та довголіття.

Магія та містика дня: рекомендується проводити обряди та читати змови, які сприяють примиренню з друзями.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими, тому потрібно уважно проаналізувати побачене.

Табу дня: сидячий спосіб життя може негативно вплинути на самопочуття.

Ангел-охоронець дня: Федолам – дарує можливість дивитися на світ з оптимістичного погляду.

Афоризм дня: "Самотність – убогість особистості, тоді як усамітнення – її багатство " (Мей Сартон, американська письменниця).

Читайте також: