Стало відомо, коли Іспанія передасть Україні танки

Міністр оборони Маргарита Роблес запевнила, що танки Leopard, які Іспанія направить в Україну за рішенням інших західних союзників, прибудуть до цієї країни "до весни".

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, - пише RTVE.

Роблес пояснила, що танками, які будуть надіслані, буде Leopard 2 A4, який зараз не використовується на базі в Сарагосі, і який пройде процес доведення у співпраці з промисловістю. Однак не підтверджено, скільки машин буде відправлено.

Йдеться не лише про надсилання автомобілів, але й навчання екіпажів і технічне обслуговування.

Роблес пояснила, що Німеччина надіслала Іспанії листа з проханням співпрацювати у підготовці екіпажів.

"Найкращий спосіб зробити внесок у мир - це допомогти громадянам України», - переконана міністр.

«Коли союзники відповідають на прохання України, це тому, що вони вважають, що це найкращий спосіб допомогти українському населенню. Єдина людина, відповідальна за цю війну, – це Путін», – наголосила міністр.

Іспанія має 347 бойових танків Leopard, з яких 108 — моделі 2A4, які країна купила у Німеччини в 1990-х роках і є найстарішою наразі в експлуатації, і 239 — так званої 2E, іспанської версії та однієї з найбільших танків.

Ця броньована техніка розташована на різних базах.

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Передача Україні танків

Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва зі складу Бундесверу. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.

Додамо, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Що наразі відомо про постачання танків Україні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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