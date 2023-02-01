У Франції понад 1 млн людей протестували проти підвищення пенсійного віку

У вівторок, 31 січня, понад 1,2 мільйона людей взяли участь у протестах проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років у Франції. Люди вийшли на вулиці по всій країні.

Про це інформує Reuters із посиланням на французьке МВС.

Французи вийшли на протести проти підвищення пенсійного віку

Тільки в Парижі мітингували 87 тисяч людей. Кількість учасниів масових акцій, порівняно з першою хвилею протестів 19 січня, зросла, повідомляють правоохоронці.

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Опитування громадян свідчать, що більшість французів виступають проти підвищення пенсійного віку. Утім, президент Емманюель Макрон переконаний, що цей крок є надважливим для покращення пенсійної системи.

Раніше ми повідомляли, що в Бразилії спалахнули протести. Вони відбулися 8 січня через складання присяги лівим кандидатом Лулою да Сілвою. Багато громадян не погоджувалися з результатами виборів 30 жовтня 2022 року. Прихильники експрезидента увірвалися до урядових будівель, через що у країні запровадили надзвичайний стан.

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