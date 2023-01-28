Руки геть від Антарктиди: російське дослідницьке судно зустріли протестами у ПАР

Екоактивісти заявляють, що корабельні сейсморозвідувальні роботи в Антарктиці становлять загрозу для морського життя в цьому районі та порушують міжнародну угоду 1958 року.

Російське судно, яке займалося розвідкою нафти та природного газу в Антарктиці, у суботу, 28 січня, пришвартувалося у Кейптауні (ПАР). Однак зелені активісти зустріли судно протестами і заявили, що його діяльність у регіоні порушує договір про заборону розвідки корисних копалин.

Про це повідомляє Reuters.

У порту Кейптауна судно "Академік Олександр Карпінський" зустріли члени екологічної групи Extinction Rebellion із плакатами "Руки геть від Антарктиди".

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Раніше цього тижня кілька десятків протестувальників з Greenpeace та Extinction Rebellion провели демонстрацію в порту, заявивши, що корабельні сейсморозвідувальні роботи в Антарктиці становлять загрозу для морського життя в цьому районі та порушують міжнародну угоду 1958 року.

Поправка 1998 року до Договору про Антарктику за участю 55 країн, який підписали як Росія, так і Південна Африка, забороняє розвідку та видобуток корисних копалин у цьому регіоні.

Росгеологія, державна російська геологорозвідувальна компанія, що управляє судном "Академік Олександр Карпінський", заявляє, що з 1970 проводить дослідження у відведеній Росії частини Антарктиди для розвідки вуглеводнів.

За даними сайту Росгеології, вуглеводневий потенціал зазначеної ділянки оцінюється приблизно 70 млрд тонн.

Представник Extinction Rebellion Кессі Гудман заявила агентству Reuters, що уряд Південної Африки причетний до завдавання збитків навколишньому середовищу, дозволивши російському кораблю пришвартуватися.

Зазначимо, українська асоціація ПАР засудила неодноразові візити російського судна до берегів Південної Африки, заявивши, що це зневажає наріжні камені ATS, згідно з якими Антарктика використовується в наукових та мирних цілях.

До слова, уряд президента Сиріла Рамафоса підтримує дружні стосунки з Росією. Південна Африка заявляє, що вона неупереджена щодо конфлікту і утрималася під час голосування щодо резолюцій ООН щодо війни.

Нагадаємо, 24 грудня у ПАР вибухнув бензовоз: є жертви та десятки постраждалих.

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