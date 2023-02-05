В Израиле десятки тысяч человек вышли на митинг против судебных реформ

В субботу, 4 февраля, десятки тысяч человек в израильском городе Тель-Авив собрались на митинг против введения судебных реформ. Граждане вышли на улицы города с флагами и скандировали лозунги против министра юстиции Израиля.

Менее масштабные протесты прошли и в некоторых других городах страны, сообщает Euronews.

Это уже пятая акция протеста против нового правительства, коалиции ультраортодоксальных и ультраправых националистических партий, пришедших к власти в декабре.

Израильтяне вышли на митинг против судебной реформы

Как известно, правительство Израиля выступило с предложениями предоставить парламенту право отменять судебные решения большинством голосов, снизив полномочия Верховного суда. Кроме того, парламенту могут отдать право на назначение судей, а также уменьшить независимость юрисконсультов.

Ранее мы сообщали о масштабных митингах во Франции. На демонстрации против повышения пенсионного возраста на улицы разных городов страны в общей сложности вышли около 1 миллиона человек.

Также ТСН.ua информировал, что в Лондоне состоялся крупнейший митинг за более чем 10 лет. Бастовали полмиллиона человек, среди которых были учителя, водители, пограничники, а также работники аэропортов и морских портов.

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